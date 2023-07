„Vaatamata sellele, et see viljaviirg seal teede vahel näeb väga trendikas välja, tuleb tunnistada, et see viljapõld sai sinna koos kohale toodud mullaga. Tõenäoliselt oli teehitaja toodud mullas juba viljaseeme sees, see läks kevadel kenasti kasvama ja pakub nüüd pisut mittelinnalikku haljastuspilti," selgitas Schiff ning lisas, et just selle omanäolisuse tõttu pole haljasalal tänavu ka niidet tehtud.