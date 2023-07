Eveconi tegevjuht Karl Kull sõnas, et Paides hiljuti valminud Põhjamaade suurim liikuvate paneelidega päikesepark on liitunud elektrivõrguga ja alustanud tootmist. «Päikesepargi koguvõimsus on ligi 8,7 MW ning Läänemere piirkonnas ühtegi teist samaväärset ja sama tehnoloogiat kasutavat parki praegu ei tegutse,» lausus ta.