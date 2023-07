Küüdiohvrite kodualtar ootab toetamist

Alanud Ukraina sõda avas maailma silmad ja nii said ka meie rahva kannatused paljude riikide rahvastele arusaadavamaks. Kõik kohutav, mis on juhtunud suurimas sõjas pärast teist maailmasõda, pole meie rahvale tundmatu. Paljudele tulevad meelde enda ja lähedaste läbielatud rasked ajad, mis kutsuvad esile nukraid mõtteid. Lohutust leiame sellest, et saame üheskoos lähedasi mälestada ja üksteisele toeks olla.

Ka minu perekond on saanud tunda nõukogude võimu julmust ja ebainimliku kohtlemist. Minu isaisakodu, mis kunagi oli hästi toimiv talu, kus kasvas viis last, hariti põldu, kasvatati loomi, lauldi ja tantsiti, pühiti maamunalt hetkega. Seda tegi teise maailmasõja alguses hävituspataljoni ebarditest koosnev jõuk, kes esmalt rüüstas talu ja seejärel põletas selle maani maha. Tänaseks päevaks on kunagise armsa isatalu asemel õnneks põllumaa, mis toidab inimesi nii, kuis seda aastasadu sealmail tehtud on.