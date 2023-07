Keskerakond tegi Paides peetavaks kongressiks plaane

"Muutused peavad tulema nii valitsuse poliitikates ja koosseisus, aga ka Keskerakonnas. Kindlasti tulevadki," lausus Jüri Ratas. "Korduvalt on rõhutatud, et erakonna esimehe vahetus ei pea olema nii dramaatiline ning musta pesu pesemist on avalikus ruumis liialt palju. Kongress on pidupäev, esimehe ja juhatuse valik, normaalne demokraatlik protsess. Ma ei ole küll nõus sellega, kuidas me siia jõudsime, kuid olen nõus sellega, et valikud ja muutused peavad olema. Igaühe ees seisab valik, millist Keskerakonda ta soovib. Mul on hea meel, et Tanel Kiik on otsustanud erakonna juhiks kandideerida."