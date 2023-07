Tartu Postimees kirjutab, et hoone lammutamine on vajalik selleks, et valmistada ette uue büroohoone ehitusplats. Legendaarne tänavakunstimüür küll kaob, aga mitte jäädavalt.

Dorpat Kinnisvara tegevjuht Kaarel Kiidron rääkis, et Kastani ja Võru nurgal asuva kinnistu Kastani 92 tänavakunstimüür on saanud ikoonilise tähenduse. Tema sõnul on tartlased harjunud, et igal aastal on sinna midagi uut tekkinud, vähemalt on uuenenud hiphopifestivalile kutsuv maaling, mille on teinud tavaliselt Babach.