Sel nädalal avas kodumaine kütuseettevõte Valga-Uulu maanteel värskelt renoveeritud Tõrva teenindusjaama. Kui eelmisel aastal Kohtla-Järve teenindusjaama avamise järgselt oli ettevõtte plaanidesse mahutatud ka see, et tänavu suvel lüüakse teenindusjaama ehituseks kopp maasse ka Mäekülas, siis nüüd on plaanidesse tehtud muudatus.