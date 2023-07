Pakutavad palgad kasvasid 2023. aasta esimeses pooles 13%

„Keskastmespetsialistidele ja muudele kontoritöötajatele suunatud tööpakkumistel kasvasid palgapakkumised 12% ning teenindus- ja müügitöötajatel 9%. Teistest ametirühmadest tunduvalt vähem on palgapakkumised kerkinud abitöötajatele suunatud tööpakkumistel, kus pakutava palga kasv oli esimesel poolaastal 6%. Ka oskustöölistele pakutava palga kasv jäi tagasihoidlikumaks, kerkides aastaga 7%,“ lisas Grete Adler.

