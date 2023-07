Mis juhtub siis, kui rahakott kodulaenu maksetele vastu ei pea?

Kui võlgnevus on juba suureks kasvanud, aga laenusaaja ei tee lahenduste leidmise nimel kootööd, tuleb pangal sekkuda ja hakata laenukahjude korvamiseks vara ise realiseerima. Laenu väljastamisel seatakse panga kasuks 1. järjekoha hüpoteek – see tähendab, et pangal on võimalik algatada täitemenetlus vara müümiseks.

Sundmüügi eelduseks on laenulepingu tingimuste oluline rikkumine, eelkõige kuumaksetega võlgu jäämine. Sundmüügi võimalusest hoolimata on panga huvides istuda laenusaajatega ühe laua taha ja arutada, kuidas lahendada olukorda ilma, et pank peaks hakkama tagatiseks olevat vara müüma. Ühegi panga huvi ei ole kiiresti ja erakorraliselt laenulepingut üles öelda. Pank soovib alati leida kliendile taskukohase lahenduse laenu tagasimaksmisega jätkamiseks.

Kui siiski selgub, et ainus väljapääs on vara müümine, eelistavad pangad, et müügiga tegeleks kinnisvara omanik, mitte kohtutäitur või pank ise. See on mõistlikum, sest üldjuhul jääb nii müüjale rohkem rahalisi vahendeid alles, jäävad ära kohtutäituri kulud ning tõenäoliselt saadakse vabal müügil ka kõrgem hind. Kui pank näeb, et laenusaaja on koostööaldis, tegeleb aktiivselt vara müügiga, tema hinnaootus on turutingimustes realistlik ega põhjusta müügi venimist, ollakse tavaliselt valmis vastu tulema ka müügi tähtaja osas.