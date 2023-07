SmartLynx kutsub eestlasi osa võtma prestiižsest lennujuhtide koolitusest

Baltikumis ja Põhjamaades ainulaadsele koolitusele pääseb 12 osalejat, kes läbivad kuuenädalase teoreetilise ja praktilise FOM-2 programmi, mille käigus õpitakse meteoroloogiat, lendude planeerimist, navigatsiooni, lennukite omadusi ja muid lennujuhi tööks vajalikke teadmisi. Kogenud lennujuhtide poolt läbi viidud esmase koolituse järel läbivad õpilased Jeppesen Academy instruktorite hindamise, mille tulemuste alusel on võimalik kvalifitseeruda edasijõudnute FOM-2B koolitusele Ameerika Ühendriikides Denveris.

"Koolitusest osa võtmise eeldus on hea inglise keele oskus, kuid varasem kokkupuude lennundusega ei ole vajalik. FOM-2 kursusel osalejad peavad olema vähemalt 21-aastased, FOM-2B jätkukursuse jaoks 23-aastased," selgitas SmartLynxi tegevjuht Deniss Zilkins. "Kursus on hea võimalus neile, kes soovivad lennunduses karjääri teha või saada lisateadmisi lennundusmaailma erinevate aspektide kohta."

Zilkinsi sõnul tingis uue koolitusprogrammi käivitamise lennujuhtide suurenev vajadus kogu maailmas. Tema sõnul kasvab järgmise viie aasta jooksul nõudlus lennujuhtide järele ligikaudu 10%, mistõttu on vajalik uute lennundusspetsialistide koolitamisega alustada juba täna.

"Lennundusmaastik kasvab, samuti vajadus kvalifitseeritud tööjõu järele. Viimastel aastatel on lennunduses puudu olnud nii pilootidest, inseneridest kui ka muust personalist," selgitas Zilkins. "See on meie esimene taoline koolituskursus, kuid loodetavasti oluline verstapost SmartLynxi eesmärgile kasvada aja jooksul juhtivaks lennufirmaks, mis investeerib lennundushariduse edendamisse ning sektori stabiilsuse suurendamisse."