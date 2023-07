Positiivne esimene poolaasta ilmestab indeksifondide erinevusi

Eestis on II samba aktsiaindeksifonde, mille arenevate turgude osakaal jääb MSCI All Country World’ga võrreldavale tasemele ehk ca 12% lähedale. Samas on II samba indeksifondide seas ka fonde, mille portfellis on arenevatel turgudel veel kordades suurem kaal. See on peamine faktor, mis selgitab vahet Swedbanki Pensionifondi Indeks ligi 14% tootluse, Swedbanki Pensionifondi Indeks 1990-1999 sündinutele 12.6% poolaastatootluse ja teiste turuosaliste vahel.

Kas investeerida indeksifondis arenevatele turgudele või ei?

Võttes aluseks klassikalise indeksiinvestori lähenemise, siis võib öelda, et aluseks peaks võtma indeksi, mis katab kõiki aktsiaturge. On ju keeruline prognoosida, millisel turul edaspidi paremini läheb ning arenevad turud pakuvad teoreetiliselt head võimalust portfelli riski hajutada. Ilmselt ei olegi suurt vahet, kas investeerida ainult aktsiate turuväärtuse põhjal arvutatud arenenud turgudele või laiemasse indeksisse, mis katab ka arenevaid turge - erinevus ei ole drastiline. Maitse asi. Viimases on ju vaid 12% rohkem arenevate turgude aktsiaid ehk tootluse erinevus arenenud turgudega pole liiga suur risk.

Kui indeksifondis on arenevaid turgude oluliselt rohkem, siis tasub ehk järgi mõelda. Klassikaliselt on arenevate turgude heaks tootluseks olnud vaja tugevaid toorainehindu, nõrka dollarit, selgelt paremat majandus- ja kasumikasvu kui arenenud riikides ja odavat aktsiaturgu. Pehmetest faktoritest võib välja tuua majanduskeskkonna liberaliseerimise, poliitiliste riskide vähenemise. Täna on nendest faktoritest selgelt paigas vaid odav aktsiaturgude hinnatase ning ilmselt pigem tõusutrendis püsivad toorainehinnad. Tasub ka arvestada, et arenevatesse turgudesse investeerides, tehakse panus eeskätt Hiinale. Hiina on nii oluline toorainete tarbija, et mõjutab olulisel määral ka teisi arenevaid riike. Näiteks tarbib Hiina üle poole kogu maailma vasetoodangust, pea poole kogu terasetoodangust jne.