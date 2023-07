Rohepesu annab tagasilöögi kohtuasjadega

SEB jätkusuutlikku panganduse juht Tatjana Vakulenko kirjutab, et arvukad Euroopas ja Eestis läbiviidud uuringud näitavad, et nii inimesed kui ettevõtted hoolivad kliimamuutustest üha enam ning eeldavad, et keskkonnahoid ja säästev majandustegevus on ka ettevõtluse üks olulisemaid prioriteete. Näiteks selgus selle aasta kevadel Miltton tellimusel läbiviidud uuringust, et 76% Eesti ettevõtetest peab Euroopa rohelepet sisuliselt oluliseks. Ka tarbijauuringud kinnitavad, et inimesed otsivad teadlikult keskkonnasõbralikumaid tooteid ning pööravad seejuures järjest enam tähelepanu ka ettevõtte enda vastutustundlikele tegevustele ja lubadustele.

Paraku järeldati Euroopa Komisjoni uuringust (2020), et kogu ELis on üle poole (53%) esitatud toodete ja teenuste keskkonnaväidetest ebamäärased, eksitavad või alusetud ning 40% kontrollitud väidetest ei olnud põhjendatud. Sellest tulenevalt tahab Euroopa Liit võtta vastu roheväidete direktiivi, eesmärgiga muuta keskkonnahoidlikud väited kogu ELis usaldusväärseks, võrreldavaks ja kontrollitavaks ning kaitsta tarbijaid rohepesu eest, võimaldades seeläbi teha tarbijatel teadlikke ostuotsuseid. Direktiiv näeb ette, et roheväited peavad olema kontrollitud ja teaduslikult tõendatud ning eksitamine võib kaasa tuua trahvi kuni 4% ettevõtte aastakäibest või ettevõtte kõrvalejätmise riigihangetest ja avalikust rahastusest.

Rohepesu kaasused