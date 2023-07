Napsitrallid valmistasid Türi rannavalvuritele positiivse üllatuse

Foruse Lõuna regiooni teenistusjuht Sander Koppel kinnitas, et suvi on möödunud Türi tehisjärve ääres siiamaani rannavalvuritele rahulikult ja inimesed on ennast hästi üleval pidanud. „Peamiselt on rannavalvuritel tulnud anda esmaabi (marrastused, päikesepõletused jne) ning hoida silm peal lastel, kes kipuvad hüppetornis ja sillal ülemeelikuks minema. Alkoholijoobes rannalistega õnneks Foruse rannavalvurid see aasta pole pidanud kokku puutuma,” selgitas ta.

Viimasel ajal on Türil rannas rahvast vähem kui tavapäraselt. „Ühest küljest pole ilmad kõige paremad, kuid teisalt pole vee kvaliteet korras. Praegu lehvib Türi rannas ka kollane lipp. Järvest võetud proovid näitavad, et soole enterokokke on üle lubatud piirnormi. See tähendab, et ujuma minek pole soovitatav ning on igaühe enda vastutada. Uued proovid võetakse kolmapäeval, 26. juulil ning vastused tulevad augusti alguses,” avaldas Koppel.