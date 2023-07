Jalgpallurid tutvustasid saarlastele saunakultuuri

Väsimusastmest lähtuvalt oleks eelis pidanud langema kodumeeskonnale, sest paidekad mängisid alles neljapäeval euromängu fäärlastega. Seega oli neil taastumiseks vaid kaks täispikka päeva. Sellegipoolest nii ei läinud, sest külalised olid ka mängu lõpus väledamad. See on suur kompliment klubi fitnessosakonnale ja treeneritele, kes oskavad sobival hetkel vahetusi teha ning õige suunitlusega treeninguid kavadada. Lühidalt – taastumine on tasemel.