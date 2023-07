Värske baromeeter näitab, et mitmed valdkonnad on end majandusolukorraga kohandanud ja tööturg reageerib muutustele kiiresti.

Töötukassa tööandjate teenuste osakonna töötaja Liivia Laas tõi näiteks koka ameti, mis on olnud pikalt suure puudujäägiga ametite seas. «Praegu aga pole tööandjatel enam kuigi keeruline sellesse ametisse inimest leida – sektorit on tabanud mitmed raputused ning paljud asutused on pidanud oma uksed sulgema. Kokkuvõttes on see vähendanud koka ametikoha tööpakkumiste arvu ning tööjõupuudust,» märkis Laas.