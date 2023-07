Kaelustuvi kolib linna

Juulis asenduvad linnulaulud õhtuste ritsikakontsertitega. Ühed, kes lindude hulgas veel sageli häält teevad, on meikad ehk kaelustuvid ehk metstuvid. Nende isemoodi kumedat kuugutamist «guu gu-guu, gu-guu, gugugu» arvatakse sageli ka öökulli hüüdeks olevat. Viimastel suvedel jäävad kaelustuvid aina sagedamini silma ja kõrva. Põhjuseks on muutused nende elukohavalikus. Nimelt on varasem metsalind võtnud nõuks urbaniseeruda, kolides linnadesse ja küladesse inimesele naabriks.