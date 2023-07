Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Hiljuti sulges uksed Albu Toiduait, mis oli argipäeviti mõned tunnid avatud kõigile huvilistele. Seal pakuti võimalust soodsalt lõunat süüa, samuti sai Toiduaita reserveerida ning lahti oli see ka siis, kui ümbruskonnas toimus mõni suurem üritus. Albu Toiduaidas tegutsenud kohaliku ettevõtte Tanksemäe Saffer olulisim tegevus oli aga õpilaste ja lasteaialaste toitlustamine. Albu kooli ligi 90 õpilast käisid seni söömas üle õue kunagise Albu valla renoveeritud Toiduaidas. Seal valmistatud söögi said ka Albu ja Ahula lasteaed, Ahula sotsiaalkeskus ning Ahula pansionaat. Toiduait suletakse avalikkusele seetõttu, et lõppes Järva valla ja Tanksemäe Saffer OÜ leping Albu põhikooli toitlustamiseks ning vald on otsustanud laste toidlustamise ümber korraldada.

* Töötukassa teeb kaks korda aastas tööturu-uuringut ja koostab tööjõuvajaduse baromeetri. Uuringus selgitatakse välja, millistel ametialadel on töötajate üle- või puudujääk ning milliste ametite puhul valitseb turul tasakaal. Järvamaal on vajadusest mõnevõrra rohkem andmesisestajaid, kuid puudus on paljude elualade esindajatest, kõige raskem on leida audiolooge ja logopeede ning hooldajaid hoolekande- ja tervishoiuasutustesse.