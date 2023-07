Päästjad aitasid parti kiindunud koera kaldale

Türi päästekomando meeskonnavanem Harri Valder selgitas, et tehisjärve ääres avanes neile vaatepilt, kuidas üks koer ujus pardi järel ja looma omaniku selgitusel keeldus koer, kes juba tund aega järjest linnu järel oli ujunud, kaldale tulemast. „Omanik rääkis, et koer on seitsmeaastane ja ta oli mures, et loomal võib ühel hetkel jõud raugeda ja ta upub,“ lausus Valder.