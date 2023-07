Talupäevade peakorraldaja, OÜ Jäneda Mõis tegevjuht Enno Must sõnas, et kaubapakkujate huvi suvise suurürituse vastu on olnud suur. Musta sõnul ei ole tänavused tavapärasest keerulisemad ilmastikuolud vähendanud ka marja- ja köögivilja müüjate arvu, samuti on möödas koroona-aastate mõju.