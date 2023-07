Uued toetused aitavad toime tulla nii üleujutuste kui ka põuaperioodidega

„Rohealad aitavad mitte üksi linnalist kliimat jahutada, vaid suurendavad ka elurikkust,“ sõnas Arro. „Soojussaarte tekkimise risk on kõrgem just linnades, kus on rohkesti soojust akumuleerivaid asfalt- ja bituumenpindasid,“ selgitas ta.

„Kui loodusmaastikul imbub sademevesi maapinda, siis linnas on loomulik veeringe tavaliselt takistatud,“ märkis Kroon. „Linnades on kõige haavatavamad just need piirkonnad, kus on suur vett mitteläbilaskva katte osakaal,“ sõnas ta.