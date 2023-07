3 põhjust, miks tasub nutiseadmeid omavahel ühendada

„Nutiseadmete omavaheline ühilduvus on tehnoloogilise ökosüsteemi oluline osa, mis iga aastaga üha paraneb. Kui räägime nutikodudest, siis näeme aina rohkem nutitelefoniga juhitavaid külmikuid, tolmuimejaid ja valgustussüsteeme. Samas on erinevad nutiseadmed omavahel hõlpsasti ühendatavad, mis võimaldab kasutada erinevaid lisafunktsioone. Tihti ei kasuta inimesed aga oma seadmete täielikku potentsiaali ära. Näiteks näeme, et nutikella kasutaja küll ühendab selle oma telefoniga, aga ei lae alla vajalikku rakendust, mis pakub veel hulgaliselt lisafunktsioone,” räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina ja jagab 3 näidet, kuidas saame erinevaid nutiseadmeid ühendada ja kasutada.

„Me kõik oleme olnud olukordades, kus nutiseade tühjeneb, kuid alati ei meenu mugav lahendus – juhtmeta pöördlaadimine. See tähendab, et saame laadida üht seadet teise seadme abil. Oluline on veenduda, et seade, mida soovime laadida, on Qi toega. Samuti on oluline teada, et juhtmeta pöördlaadimine toimib ainult siis, kui mõlemad seadmed on sisse lülitatud. Pöördlaadimise seadistamiseks tuleb minna nutitelefoni seadetesse ja lülitada sisse pöördlaadimine juhtmevabalt. Seejärel on võimalik laadida nutitelefoni abil teist telefoni, nutikella või kõrvaklappe,” räägib Mishina.