Liitlaste hävitajad harjutavad Eesti õhuruumis

Lennud on planeeritud toimuma 25.-27. juuli üle Eesti madallennualade (Ida-, Kesk-, Lõuna- ja Edela-Eestis) ajavahemikul 13:30 - 17:15. Madallennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga). On võimalik, et lennukid mööduvad asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid siiski vältida.