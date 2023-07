Millisesse randa minna lastega ja kus on mõnusam täiskasvanutel?

Riiska rand on kõige lastesõbralikuma supluskohaga rand

Riiska järve vesi on tume ning tänu sellele on Riiska järv alati mõned kraadid teistest järvedest soojem. Ja olgugi, et lapsed teadupärast jookseksid hea meelega isegi külma vette mängima, siis soojemas vees on seda siiski palju toredam teha. Lastele on randa ehitatud ka mänguplats koos kiikede ja mängupaadiga, milles on peale suplust tore aega veeta. Kuna rand on väiksem, siis on vanematel ka lihtsam oma lapsi jälgida.

Vanamõisa rand on kõige selgem roheka kumaga järvevesi

Vanamõisa randa on inimesi alati kutsunud järve rohekas värvus, kuigi järvevesi on seejuures ka läbipaistev. Viimastel aastatel on järve äärde jõudnud kauaoodatud rannakohvik Wanakas, kus saab head ja paremat suvepäeva pikenduseks osta. Kindlasti tasub ära märkida, et just siin asub Eesti kõrgeim hüppetorn, mis on meeliskohaks paljudele noortele suve veetmiseks.

Põlva rand on kõige mõnusam ja moodsam rand