Riik soovib tõsta mootorsõidukijuhi koolitusel osalejate taset

Muudatuste peamine eesmärk vähendada sõidueksamite järjekordi. „Sõidukijuhi koolitusel saadud hea ettevalmistus aitab kaasa hilisema eksami edukale sooritamisele – see omakorda vähendab survet sõidueksamite järjekordadele,“ ütles Kliimaministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Margus Tähepõld.

Määrusega muudetakse õppekavade mahtusid ning täpsustatakse õpiväljundeid. Mopeedijuhi teooriaõppe mahtu suurendatakse seniselt 12 tunnilt 24 tunnile, samas D-kategooria ning D1-alamkategooria teooriaõppe mahtu vähendatakse 40 tunnilt 20 tunnile. „Bussijuhiks õpivad enamasti juba kogenud juhid, mistõttu on koolitajad tõdenud, et senises suures mahus on koolitust olnud raske asjalikult sisustada,” lisas Tähepõld.