Mobiili või kellaga makstes on selle turvalisus omaniku kätes

„Nutiseadme abil tehtud maksed on turvalised. Võrreldes tavapärase pangakaardi maksega on viipemakse juba selle poolest mugavam ja turvalisem lahendus, et maksja ei pea tundmatute inimeste juuresolekul vajutama oma PIN-koodi. Nutiseadmest ei saa ka niisama lihtsalt raha kellegi kontolt pahatahtlikult üle kanda,“ ütles Kätlin Kukk.

Tema sõnul on nutiseadmes erinevaid makselahendusi pakkuvad rakendused üles ehitatud nii, et neid saabki kasutada vaid siis, kui seadmes on tagatud ettenähtud turvanõuded. „Näiteks ei ole võimalik enne rakendust kasutada, kui oled mobiilis vajalikud miinimum turvavidinad sisse lülitanud või sedastanud. See tagab esmased turvanõuded, ent sealt edasi oleneb turvalisus valdavalt nutiseadme omanikust,“ selgitas Kukk.

SEB turbekeskuse turbejuht rõhutas, et ükskõik, kas inimene kasutab maksmiseks sularaha, deebetkaarti või nutiseadmega viipemakset, lasub lõplik vastutus turvalisuse tagamise eest siiski kasutajal endal. „Kindlasti tasub seadmete turvalisust suurendada. Juba ainuüksi ekraaniluku kasutamine on lihtne, ent suur samm selleks, et kõrvalised isikud ei saaks järelevalveta jäänud seadmes olevat infot kuritarvitada,“ tõi Kukk välja ja lisas, et oluline on ka oma mobiiltelefoni ja nutikella tarkvara regulaarselt uuendada.

Mööda minnes raha maha võtta pole võimalik