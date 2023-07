Türi vallavanem Sulo Särkinen selgitas, et taotles noortele betoonist rulapargi tarvis ehituseks raha Leader programmist kaks aastat tagasi. Nüüd jõudiski aeg sinnamaale, et kopp löödi maasse ja kui ehitus sujub plaanipäraselt, siis hiljemalt septembris on see kasutusvalmis.