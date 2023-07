"Täpset arvu ei oska kohe öelda, kuid igale etendusele osteti minimaalselt 100 piletit, mõnedele ka rohkem," sõnas lavastuse üks produsentidest, osaühingu Jäneda Mõis tegevjuht Enno Must. Etendused algasid jaanipäevast ning viimane toimus läinud laupäeval.

Must sõnas, et kõiki kohti küll välja müüa ei õnnestunud ja huvi võinuks suuremgi olla, kuid projekti võib siiski hinnata kordaläinuks. "Tagasiside oli väga positiivne," märkis Must. Kiideti nii lavastajatööd, näitlejaid kui põnevat toimumiskohta.