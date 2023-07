Üheks päevaks avatavaid Paide puhveteid on kogunenud juba muljetavaldav hulk

Hetkel on kirjas kaheksa kohvikut, neist esimene - K.A.M.M. - Kodukohvik on juba ka avalikustanud, mida pakub ja kuhu tulla.

Sumedal augustikuu päeval avanevad Viisu külas Mikumäel ühed maagilised väravad. Väravate taga ootavad sind pererahva lahked ja naerusuised näod, kes pakuvad sulle muistsete eestlaste kommete kohaselt valmistatud kehakinnitust, mille maitse on sulle tuttav juba lapsepõlvest. Et toit hamba all ei krigiseks ja libedamalt alla läheks on kõrval võtta märjukest, mis pani juba viikingitel silmad särama. Peenema maitseelamuse pitseerimiseks on väljatoodud vanaema varasalvest suhkrutoos ja segatud kokku kõige maitsvamate tainaste kombinatsioon, millest killuke head on võimalik suveõhtu meenutusena keelel koju kaasa viia.

Oodatud on kõik huvilised koos pisiperedega, väikestele kodanikele on erinevad tegevused, seni kuni vanemad lauas toitu naudivad.

Tule ja meenuta, kuidas maitses söök ja jook lapsepõlves ning kae perra, kui lahe on maal elada. Oodatud on sõbrad - tuttavad ja kontvõõrad, sest peale külaskäiku me ju pole enam võõrad.

Sõber teab, et sõber on kallis - sõpradele sõbrahinnad!