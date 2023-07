Emmeliine kolis Antsu juurde

Kui nimi Emmeliine toob paljudele meelde Sargvere mõisas asunud Emmeliine toidutoa, siis nad ei eksi – samad tegijad on end nüüd sisse seadmas Paidesse. Majja, mida paljud seostavad aastakümneid tagasi seal asunud Kaval-Antsu pubiga ja viimati tegutsenud Pisi kohvitoaga. Et legendaarne maja on uute rentnike ootel, sellest jõudis kuuldus Emmeliine kohviku perenaise Kadi Truusi kõrvu tänavu kevadel. Veidi kulus aega asjaajamisele, juunis sai rendileping osapoolte allkirjad alla ning juulikuust alates on Truuside pere hoones tasapisi toimetanud.

Ruumide õdusaks kohvikuks sisustamine on kulgenud tasa ja targu, mõndagi on juba tehtud, ent paljutki tuleb veel sättida. Sargvere toidutoast uutesse ruumidesse midagi suurt üle ei tule, sest enamik toidutoa sisustusest müüdi soovijatele soodsa hinnaga maha. Küll on Sargvere-ajast jäänud aga hulgaliselt nõusid, mis nüüd saavad kastidest välja pakitud ning uutes ruumides kasutusele võetud. Mööbliga on veidi keerulisemad lood, aga külastajad ei pea kindlasti muretsema, et nad homme Emmeliine kohvikus püstijalu kohvi ja kooki nautima peavad. «Eks ma toon kodust kõik lauad ja toolid ära,» naerab Truus.