Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Homme kell 11 avab Paides uksed väike ühepäevakohvik, kus pakutakse kohvi, kooke ja kohvikurahva sõnul ka veidi toekamat kehakinnitust. See ei jää aga esimeseks ega viimaseks korraks, kui Väike-Aia tänaval asuvas majas head ja paremat nautida saab, sest hiljemalt sügisel hakkab Emmeliine kohvik seal avatud olema juba mitmel päeval nädalas. Kui nimi Emmeliine toob paljudele meelde Sargvere mõisas asunud Emmeliine toidutoa, siis nad ei eksi – samad tegijad on end nüüd sisse seadmas Paidesse.

* Pikk põuaperiood kuivatas suve esimesel poolel heinamaad kollaseks ja rohi ei saanud suure kuivuse tõttu kasvada. Põllumajanduses on välja kuulutatud eriolukord ning mõned Eesti farmerid on otsustanud oma tegevuse lõpetada. Mitu Järvamaa loomakasvatajat rääkis, et söödavarumine on olnud tavapärasest keerulisem, kuid asi pole nii hull, et otsade kokkutõmbamisele mõelda.

* Eesti kultuurkapitali teise taotlusvooru laekus 22. maiks 4406 taotlust, millega küsiti toetusteks ja stipendiumideks kokku 15,4 miljonit eurot. Taotlustest rahuldati 58,7 protsenti. Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalid, toetusprogrammid ja maakondade ekspertgrupid jagasid taotluste alusel ja omal algatusel toetusteks kokku 4,5 miljonit eurot. Koos korrapäraste elutöötoetustega jagatakse välja 4,8 miljonit eurot. Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp rahuldas mitut spordivaldkonna projekti. Suurima toetussumma, mis on 3000 eurot, pälvisid Viking Window Paide-Türi rahvajooks ettevalmistusteks ja korralduseks ning Paide linnameeskond laagri ja turniiri korraldamiseks ning võistlustest osavõtuks.

* Eesti Keskerakonna Järvamaa piirkonna juhatuse koosolekul otsustati esitada Tanel Kiik erakonna esimehe kandidaadiks erakorralisele kongressile Paides. Keskerakonna Järvamaa piirkonna esimees ja riigikogu liige Kersti Sarapuu ütles, et Tanel Kiik on tulnud Keskerakonna esimeheks kandideerides välja konkreetse ja tulevikku vaatava tegevuskavaga. «Tanelil on juhatusse kandideerijate hulgas tugev ja laiapindne toetajaskond Eesti eri piirkondadest. Juhatus ei tohi olla Tallinna-keskne ja kaitstud peavad olema ka maapiirkondade huvid. Oluline on rõhutada, et Tanel ja mitmed tema meeskonnaliikmed on oma tegevusega toetanud investeeringuid Järvamaale ja näidanud üles huvi meie piirkonna käekäigu vastu,» rääkis Sarapuu.