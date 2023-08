Uus bussiliin liidab Paide põneva sihtkohaga

„Kui natuke taustast rääkida, siis bussiliini avamise tingisid mitmed asjaolud,” ütles MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus juhatuse liige Kristjan Noormägi. „Põltsamaa ja Paide vahel puudub otseühendus, ümberistumiste kaudu on küll võimalik liigelda, aga see on liiga tülikas.”

Noormägi lisas, et nad on arvestanud, et uue liiniga saaks Põltsamaa suunalt hommikuks tööle-õppeasutustesse ja õhtul tagasi koju. „Neil, kel on tarvis päevaseid toimetusi teha, näiteks arstil käia, saab hommikul enne kaheksat Paidesse ja Põltsamaa suunas tagasi Paidest 10:40 väljuva bussiga. Paides ja Säreveres paiknevad ka Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekohad, kus kokku õpib erinevatel õppevormidel ca 1200 õpilast. Ümberistumiste kaudu on Paides uue liiniga võimalik liigelda ka Türi ja Särevere suunas. Miks mitte teistpidises suunas külastada Põltsamaad – jõe ääres asuv roosisaar ja värskelt avatud Põltsamaa loss on miljöökaunid kohad, mida tasub kindlasti uudistada.”