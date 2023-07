Filmivõttel osalemine toob päevatasuks 120 eurot

Tegemist on dialoogita rollidega kuid võib tulla ette väikest improviseerimist, seega peaksid isa ja poeg end kaamera ees ja võõras seltskonnas mugavalt tundma. Hetke seisuga ei näe me küll otsest looma jahtimist, kuid võib-olla vajame õiget know how´d ja liikumist-suhtumist ning muidugi professionaalset suhtumist, mida eriala välisel inimesel olla ei pruugi. Lisaks ka kannatlikkus, sest ka filmivõte on üks suur ootamine.