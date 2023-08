Väike maaasula muutub tundmatuseni

Tööde alguse venimise tekitas asjaolu, et kunagised rahanumbrid projekti teostamiseks ei pidanud enam paika. „Esialgu oli kavandatud projekti kogumaksumuseks umbes 130 000 eurot. Uutest hinnapakkumistest aga selgus, et tööde maksumus on kallinenud ja kogumaksumus tuleks kusagil 180 000 euro kanti. Sellest valla omaosalus oleks 80 000 eurot ja ligi 100 000 eurot tuleks PRIA kaasrahastusena," selgitas Türi vallavalitsuse finantsjuht Tiina-Mae Kuusik.