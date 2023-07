Järgmisel neljal päeval on Järvamaal Tallinnaga veelgi parem ühendus

“Juuli viimane nädalavahetus on igal aastal seoses Viljandis toimuva pärimusmuusika festivaliga edelasuuna rongides traditsiooniliselt rahvarohke. Tänavu tähistab Viljandi pärimusmuusika festival ka 30. sünnipäeva,” ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. “Lisasime seetõttu Tallinna – Viljandi sõiduplaani festivali toimumise ajaks mitmeid lisaväljumisi, et pärimusmuusika sõprade teekond muusikani ning koju tagasi oleks võimalikult kiire ja mugav.”

Festivali ajal on Tallinna – Viljandi – Tallinna liinil tavapärase viie väljumise asemel päevas kaheksa väljumist. Kahe linna vahel sõiduplaani tihendamiseks pikendati festivali ajaks osade Tallinna – Türi ja Tallinna – Rapla rongide liine Viljandini. Samuti lisandus festivali ajaks kell 00:30 Viljandist väljuv öine rong Tallinna.

Viljandi pärimusmuusika festival toimub 27. – 30. juulini ja selle põhiprogrammis on üheksal laval üle 70 kontserdi. Viljandi pärimusmuusika festival tähistab tänavu 30. sünnipäeva. Vaata lähemalt www.viljandifolk.ee .

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.