Tallinna-Tartu maanteel kahe BMW osalusel ootamatu õnnetus

PPA pressiesindaja Martin Raid selgitas, et eile pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel on juhtunud liiklusõnnetus. "BMW, mida juhtis 36-aastane mees tuli Põltsamaa poolt ja keeras ette Tallinnast Tartu poole peateel liikunud BMWle, mida juhtis 42-aastane naine," selgitas ta. "Mõlemad juhid olid kained ja juhtimisõigusega. Kiirabi vaatas juhid ja sõidukis viibinud kaasreisijad üle ning viis haiglasse kontrolli BMWd juhtinud 36-aastase mehe ja juhi kõrval istunud 32-aastase naise. Sõidukite rehvid vastasid nõuetele ja inimesed kasutasid turvavarustust."