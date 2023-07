Sealses aias on kõigel oma koht, kõik on piinlikult korras ja hoolitsetud. Siin on tarbeaia osa, seal iluaed ja lilled vaheldumisi peenardega. Taamal paistavad aiakiik ja marjapõõsad, kaugemas otsas aga rida suuremaid puid. Kui pisikese kuuri/aiamaja asemel oleks suurem hoone, võiks öelda, et selliseid aedu oleme kõik näinud. Aiakirjades, kus kaunimatest kaunimaid kodusid tutvustatakse.