Eesti parimad naisvõrkpallurid tunnevad end Paides nagu kodus

Eesti parimate võrkpallinaiste Paidesse toomise taga on kõik need aastad olnud koondise statistiku ja mänedžerina töötav paidelane Mihkel Sagar. Võiks ju arvata, et itaallasest peatreenerile Alessandro Oreficele meeldiks parema meelega koondise laagreid korraldada suuremas linnas, kus saaks õhtul mõnes itaaliapärases pitsarestoranis lõõgastuda või kohvikus espressot nautida, aga ei. Tema kindel valik on Eesti naised mänguvormi timmida just Paides.