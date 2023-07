Järva-Madise kiriku kooriruumi aken restaureeritakse

Järva-Madise koguduse õpetaja Jane Vain sõnas, et enamik kiriku aknaid on väga halvas seisukorras. Nii on kogudusel kavas jõud pühakoja uuendamisel suunata lähiaastatel just akendele. Vain loodab, et unistus korras akendest on teostatav, kuigi see võtab kahtlemata aega. «Väga palju meil ju aknaid siiski pole,» märkis ta Järvamaa väikseima kiriku kohta.