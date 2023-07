Neliteist aastat hiljem, pärast seda, kui filmimisõigused on rännanud ühe kompanii käest teise ja kolmandagi kätte, räägitud on võimaliku peaosalise kandidaatidest ning režissööridest, on film valmis ja lööb kassarekordeid. Barbie ja tema roosa maailm tõmbab kinno tuhandeid.