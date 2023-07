Pildid: Järva valla eakad pidasid kokkutulekut

Järva valla koduleht vahendab, et kõigepealt sai sõna seekordse ürituse peakoraldaja Aili Vaasli, kes soovis kõigile eakatele vahvat tegutsemist ka vanuse kasvades. Tervitussõnad ütlesid ka Järva vallavanem Toomas Tammik ja abivallavanem Tiina Oraste, kelle sõnutsi on hea tõdeda, et eakad on aktiivsed ning sel korral on kokkutulekule tulnud rekordarv inimesi.