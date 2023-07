"Türi vallas on toredalt palju inimesi, kellele läheb korda meie raamatukogudes toimuv. Nad on mõistnud, et raamatukogud on enamat, kui lihtsalt raamatuid laenutavad asutused. Raamatukogusid nähakse kui kogukonnakeskusi, kus korraldatakse kultuuriüritusi, koolitusi, pakutakse elukestvat õpet," märgib Türi raamatukogu.