"Kuna tegemist on talupäevadega, üritame hoida ikkagi sellist talutoodangu joont. Lettidel on väiketootjate poolt valmistatud suitsuliha ja vorstid, meiereide valmistatud juustud. Praegu on kõige õigem aeg aiakaubaks. Tuleb ju ka värsket kartulit," rääkis Must ajalehele Virumaa Teataja.