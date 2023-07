Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega, vaid öö hakul on Kirde-Eestis pilvisem ning Virumaal võib tulla kohati hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 8- 13, rannikul kuni 17 kraadi.