Nädalavahetusel stardib Eesti ühel raskeimal matkal üle 170 võistleja

Tegemist on Eesti ühe raskeima matkaga, mis toimub kolmes raskusastmes, andes võimaluse vastavalt 16, 24 või 36 tunni jooksul panna ennast ja oma meeskonda proovile kuni mitmekümnekilomeetrisel matkarajal ja põnevates tegevuspunktides. Tegu on suurima skautide poolt korraldatud üritusega, mis on suunatud avalikkusele. Matkarajad saavad alguse ja lõppevad sel korral Kautla Memoriaali juures. Matka põnevamaks muutmiseks on rajal koostöös Eesti Kaitseliiduga ka tinglik vastane ehk vastutegevus.