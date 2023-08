Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev ütles, et arvatavasti on tegemist poisikeste tööga. "Kui keegi nägi täna öösel seal liikumist, siis igasugune teave selle kohta on oodatud linnavalitsuse telefoninumbril 38 38 600," sõnas ta.

Grigorjev lisas, et hauaplaadid ja laternad pole lõhutud, vaid need on ümber lükatud, mistõttu materjaalset kahju otseselt ei ole. "Need vandaalid oleks vaja aga kindlasti kätte saada, et nendega vestelda ja selgeks teha, et selline käitumine on lubamatu," lisas ta.