Seenehooajal on levinud seenemürgistused, sestap tuleb korjata ja süüa ainult neid kübarakandjaid, mida korilane kindlasti tunneb. Pildil on noor punane kärbseseen.

Mürgistusteabekeskuse viimaste andmete järgi on tänavu kõige enam kõnesid sellele infoliinile laekunud Viljandimaalt ehk 15,86 kõnet 10 000 elaniku kohta. Napilt teisel kohal on Järvamaa 15,82 kõne ja kolmandal Harjumaa 15,10 kõnega 10 000 elaniku kohta. Kõige vähem on helistatud Ida-Viru maakonnast, kus see näit oli juuni lõpus 4,97.