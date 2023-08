Ehituse hinnatõusu tõttu tasub praegu uuendada kindlustusslepinguid

Ehitushinnad on teinud läbi suure tõusu ja jätkavad kallinemist ka praegu. Võrreldes 2022. aastaga on ehitushinnaindeks muutunud 17,8%. 2023. aasta esimese kvartali ehitushinnaindeks tõusis 2022. aasta viimase kvartaliga võrreldes 1,5%. See tähendab, et ehitamine on läinud palju kallimaks kõigis komponentides: tõusnud on materjalide hinnad, tööjõukulu, aga ka ehitusmasinate ja tööriistade kulud.

Ehitus- ja kindlustushinnad on suurel määral omavahel seotud. Kindlustusjuhtumi korral võib kindlustushüvitis osutuda oodatust väiksemaks ega pruugi olla uute ehitushindade juures enam kahjude katmiseks piisav. See tähendab, et kahjuhüvitisest ei piisa kahjueelse olukorra taastamiseks ilma täiendava omafinantseeringuta.

Iga kindlustusvõtja peaks aeg-ajalt üle kontrollima ja veenduma, kas tema kindlustussumma vastab ka päriselt ehituslikule taastamisväärtusele. Kindlustades normaalses seisukorras kinnisvara, pole oluline hoone turuväärtus või laenujääk, mille tagatiseks kinnisvara on, vaid see summa, millega saaks püstitada sama suure ja sama funktsionaalsusega hoone koos hoonet teenindavate seadmete ja kommunaalsüsteemidega.

Kinnisvara kindlustamisel on levinud kaks suunda. Kodukindlustuste puhul määratakse poliisile kindlustussummaks enamasti taastamisväärtus ja selle variandi puhul ehitushindade tõus taastamiseks piisava hüvitise saamist ei takista.