Mida teha, kui minu vara on „kaunistatud“ grafitiga?

Meeles tuleks pidada seda, et ajaga tungib värv nii sügavale pooridesse ning täiesti puhast tulemust garanteerida ei ole võimalik. „Alati ei saa garanteerida 100% puhast tulemust ja mõnikord võib grafitist jääda pinnale ka kerge varjund,“ sõnas Clean Investment OÜ esindaja Rene Sieberk. Joonistuse eemaldamisel on põhirõhk efektiivsel puhastusainel. „Kindlasti ei ole soovitatav lahjat eemaldusainet kompenseerida tugeva survepesuga. Tihtilugu ei too see soovitud tulemust ja võib isegi aluspinda kahjustada,“ rõhutas Rene Sieberk. Näiteks kuumaveepesuriga on grafiti võimalik maha pesta ka õrnematelt pindadelt nagu klaas ning krohvitud fassaadid. Siinkohal ongi oluline konsulteerida professionaalidega ning uurida, mis võimalused joonistuse eemaldamiseks on ning milliste vahenditega seda kõige efektiivsemalt teha.

Tänapäeval on õnneks tehnoloogiad ning tootearendus niivõrd palju arenenud, et turul pakutakse aktiivselt ka grafiti kaitset. „Ennetustegevus on vägagi oluline ning kaitset pakutakse nii puit-, kivi-, õhekrohvi- kui ka metallpindadele,“ rääkis Rene Sieberk. Paljudel majadel on näiteks välisfassaadi uuendamise pakkumises juba kirjas grafitivastase kaitsevahendi kasutamine. Tänu kaitsevahendile tuleb värv pinnalt paremini maha ning lõpptulemus on tellija jaoks samuti parem. „Ennetuse puhul on hea mõelda ka turvakaamerate paigaldamisele, mis samuti aitavad suuremaid vandaalitsemisi ära hoida,“ rõhutas Raido Kirsiste. Kuna grafitite puhul on tegu samuti vandalismiga, siis on kodune vara nagu näiteks aed, majafassaad, prügikastid, garaažiuksed, abihooned, robotniidukid jmt kaitstud kodukindlustuse raames. „Kodukindlustuse tingimuste järgi on koos eramuga automaatselt kindlustatud ka rajatis või kõrvalhoone. See tähendab seda, et vandalismi kaitse laieneb ka kodusele varale, kui on valitud koguriskikindlustus või valikriskidega pakett. Seega, kui soditakse eramu juurde kuuluv prügikonteiner või kõrvalhoone, hüvitame kulud grafiti eemaldamiseks,“ kinnitas Raido Kirsiste.