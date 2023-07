Ganvix püüab publikurekordit

Türi Ganvixi eestvedaja Vitali Gansen ütles, et kolmapäevasel mänguõhtul saab olema vaatamist ning ka kaasalöömist. Jalgpallisõpru oodatakse staadionile juba tund enne mängu algust ning soov on teha Türi kodumängude publikurekord ehk saada kokku 100+ inimest. „Meie senine pealtvaatajate rekord on 80 inimest,” avaldas ta. „Nüüdseks on selgunud, et mänguõhtuks lubab vihmast ilma ja loodan, et kui rekordit ei saa kokku väljaku ääres, siis vähemalt interneti teel vaatab meie mängu rekordarv inimest. Kohtumisest teeb nimelt otseülekande Eesti Jalgpalli Liit. See peaks kolmapäeval olema ka ainus koduse jalgpallimängu otseülekanne.”