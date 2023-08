Riik eraldab kogukonnapõhiste toetatud eluasemete ehitamiseks omavalitsustele 23,4 miljonit eurot

“Eesti on vananeva ja väheneva rahvaarvuga riik, kus inimeste keskmine eeldatav eluiga on küll viimastel aastatel oluliselt pikenenud, kuid samasugust positiivset trendi pole näidanud tervena elada jäänud eluiga – üle 65-aastased Eesti elanikud vajavad Euroopa Liidu keskmisest suurema tõenäosusega kõrvalist abi igapäevatoimingutes ja enesehoolduses,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

“Eesti hoolekandepoliitika põhimõtteks on, et kõigil, sh hooldusvajadusega inimestel, on õigus elada täisväärtuslikku ja iseseisvat elu,” lisas Riisalo. “Hooldusvajadusega inimestele tuleb tagada nende vajadusest lähtuv kõrvalabi ja hooldus ning nende iseseisvat toimetulekut tuleb toetada eeskätt nende tavapärases elukeskkonnas ehk kodus ja kogukonnas.”