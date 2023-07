Piibe teater andis teada, et nende suvelavastususele "Issanda teener", mida mängiti Vargamäel, tuleb kaks lisaetendust. Teatri eestvedaja Arlet Palmiste sõnul on Vello Salumi mälestustel põhinev "Teener" kõige enam positiivset tähelepanu saanud Piibe teatri lavastus ning inimeste huvi tüki vastu on suur.